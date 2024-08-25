Motosiklet kazası yapan çiftin yardımına sağlık ekipleri koştu - Son Dakika
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Motosiklet kazası yapan çiftin yardımına sağlık ekipleri koştu

İstanbul Küçükçekmece'de motosiklet kazası geçiren nişanlı çift, yoldan geçen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yardım edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

25.08.2024 23:58
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Motosiklet kazası yapan çiftin yardımına yoldan gelen sağlık ekipleri koştu

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de motosikletle seyir halinde olan nişanlı çift kaza yaptı. Yaralılara o esnada yoldan geçen sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul'un ilçesi olan Küçükçekmece Beş Yolda akşam saatlerinde motosikletle seyir haline olan nişanlı çift kaza yaptı. Nişanlı çiftin yardımına o esnada ambulansla oradan geçen sağlık ekipleri koştu. Sağlık ekipleri ambulans içinde hasta olmasına rağmen durarak yaralılara müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri de ilk müdahalesi yapılan 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet kazası yapan çiftin yardımına sağlık ekipleri koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet kazası yapan çiftin yardımına sağlık ekipleri koştu - Son Dakika
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