Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Kazada ölen gençten geriye son görüntüleri kaldı

Park halindeki araca çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde genç motosiklet sürücüsü park halindeki hafif ticari araca çarpıktan sonra savruldu. Kazada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç motosiklet sürücüsünün geriye oyun oynadığı esnada eğlenirken çekilmiş görüntüleri kaldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Tolunay Allın'ın idaresindeki 20 ALU 490 plakalı motosiklet, park halindeki 06 DMG 188 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç sürücü savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Allın'ı olay yerinde ilk tedavileri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan genç motosiklet sürücüsü Allın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Allın'ın ölümünü duyan sevenleri yasa boğuldu. Genç motosiklet sürücüsünden geriye oyun oynadığı esnada eğlenirken çekilmiş görüntüleri kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.