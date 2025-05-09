Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü - Son Dakika
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Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada, sosyal medyada motosiklet videoları çekerek ünlenen kadın sürücü hayatını kaybetti. Genç kadının kazadan kısa süre önce "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" sözleriyle paylaşım yapmıştı.

09.05.2025 13:37  Güncelleme: 14:58
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Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin adli tıp morguna kaldırıldı.

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla binlerce kişiye ulaşan Yılmaz'ın, kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Genç kadın, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" sözleriyle paylaşım yapmıştı.

Mizahi bir dille motosiklet sevgisini anlattığı bir başka paylaşımda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerine yer vermişti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye\'nin acı ölümü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Sert:
    Bazen konustugumuz kelimeler dua yerine geciyor.agzimizdan cikan kelimeye dikkat edelim. 11 0 Yanıtla
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