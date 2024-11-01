Motosiklet Kazasında Genç Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Tarsus'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Ulaş Can Seri'nin (22) kullandığı 33 ATS 216 plakalı motosiklet, Erdemoğlu Bulvarı Liman Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, ardından ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Mersin Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencisi Cansu Melis Bolat (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Tarsuslu öğrenci Erdemli Devlet Hastanesi morguna alınarak Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Cenazesine sarılan baba Nuri Bolat gözyaşlarına boğuldu. Burada kılınan cenaze namazının ardından Cansu Melis Bolat sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cansu Melis Bolat'ın, 3 çocuklu ailenin ortanca kızı olduğu öğrenildi. - MERSİN