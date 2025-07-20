Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 8 Temmuz tarihinde Adıyaman merkez Hasankendi Köyü yolu üzerinde Osman Nuri Arslan (23), idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti. Meydana gelen kazada Osman Nuri Arslan ağır yaralanmıştı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Nuri Arslan, yaklaşık 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN