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Motosiklet kazasında ölen gencin dakikalar önceki görüntüsü ortaya çıktı

İki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 genç sürücünün cenazeleri defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Hasan Kurt'un ise olaydan dakikalar önce yakıt aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Nizip çevreyolu 2. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Kurt idaresindeki 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümit Can Dalkıran kontrolündeki 27 ANV 045 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazadan dakikalar önce yakıt almış

Feci kazada hayatını kaybeden 2 sürücünün cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Feci kazada hayatını kaybeden Hasan Kurt'un ise olaydan dakikalar önce akaryakıt alırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yanında bir arkadaşı ile istasyona gelen Hasan Kurt'un yakıt alma ve sonrasında istasyondan ayrılma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.