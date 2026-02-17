Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü Toprağa Verildi - Son Dakika
Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü Toprağa Verildi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü Toprağa Verildi
17.02.2026 18:15
Murat Çağlayan, cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedildi. Eşi Gülcan için ise işlemler sürüyor.

SÜRÜCÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen motosikletin sürücüsü Murat Çağlayan, Maksem Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Gülcan Çağlayan'ın cenazesinin ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Çiftin ortak çocuklarının olmadığı, Gülcan Çağlayan'ın bir önceki evliliğinden 2 kızı olduğu ve Çağlayan'ın da bu nedenle kızlarının ve ailesinin yaşadığı Söke'de toprağa verileceği belirtildi.

ÇOCUKLUK AŞKIYMIŞ

Öte yandan, birbirlerinin çocukluk aşkı olduğu öğrenilen Çağlayan çiftinin önce farklı evlilikler yaptığı, daha sonra da birbirleriyle evlendikleri ortaya çıktı.

Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,

Kaynak: DHA

Murat Çağlayan, Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

