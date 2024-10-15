Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Domaniç-Tavşanlı yolunda kaza geçiren Mustafa Tekdemir, tedavi sürecinde yaşamını yitirdi.

15.10.2024 18:50
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Domaniç- Tavşanlı karayolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Tekdemir (57), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12 Eylül 2024 tarihinde Domaniç-Tavşanlı karayolu Güney köyü yakınlarında meydana gelen kazada Domaniç yönünden Tavşanlı yönüne seyreden araç sürücüsü, Güney köy yoluna dönmekte olan Mustafa Tekdemir'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Tekdemir, sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 1 aydır hastanede yaşam savaşı veren Mustafa Tekdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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