Motosiklet Kazasında Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Motosikletli sağlık çalışanı genç trafik kazasında hayatını kaybetti

10 yıllık arkadaşının ölüm haberi ile yıkıldı, uzun süre olayın şokunu atlatamadı

ANTALYA - Antalya'da virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek önce kaldırıma ardından da refüjde bulunan zeytin ağacına çarpan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı haber alarak kaza yerine gelen arkadaşı uzun süre arkadaşının cansız bedenine bakakaldı.

Kaza, saat 0745 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hasta koordinatörü olarak görev yapan Gökhan Tunca işyerine gitmek üzere 07 BDP 218 plakalı motosikleti ile evden çıktı. Tunca, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine geldiğinde virajda motosikletin kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladı. Motosikleti ile birlikte önce yol ortasındaki refüje ardından da refüjde bulunan zeytin ağacına çarpan genç sürünün yardımına o sırada yoldan geçmekte olan diğer sürücüler koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayın haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşı olayın şokunu uzun süre atlatamadı

Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Tunca'nın arkadaşı genç motosikletlinin hayatını kaybettiğine inanmakta güçlük çekti. Olayın şokunu üzerinden atlatamayan ve uzun süre 10 yıllık arkadaşının cansız bedenine bakan gencin bir hayli üzgün olduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Gökhan Tunca'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandın kazada hayatını kaybeden talihsiz gencin annesinin yıllar önce hayatını kaybettiği, babasını ise hiç tanımadığı öğrenildi.