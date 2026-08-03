Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı
Muratlı'da motosiklet kazasında sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı. İnceleme devam ediyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Büyükkarıştıran karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, T.T. idaresindeki 59 ALN 722 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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