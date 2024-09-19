Motosiklet Köpeğe Çarptı, Sürücü Yaralandı

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Köpeğe çarpan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

BOLU - Bolu'da önüne çıkan köpeğe çarpan motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, başka bir aracın daha çarptığı köpek telef oldu.

Kaza, Mudurnu ilçesinin giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak K. yönetimindeki 14 ACC 150 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan köpeğe çarparak kontrolden çıktı. Motosikletin devrildiği kazada sürücü Burak K. yaralandı. Motosikletin ardından başka bir aracın daha çarptığı köpek ise telef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Telef olan köpek ise ekipler tarafından alındı.