Motosiklet minibüse çarptı: Baba kız yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet minibüse çarptı: Baba kız yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin minibüse çarpması sonucu baba ile kızı yaralandı. Kaza, Koyunca Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü baba ile 2 yaşındaki kızı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

31.08.2024 23:24
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Motosiklet minibüse çarptı: Baba kız yaralandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin minibüse çarpması sonucu baba ile kızı yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Koyunca Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Mustafa A.'nın idaresindeki motosiklet, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet devrilirken sürücü baba ile 2 yaşlarındaki kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da baba ile bacaklarında kırıklar oluşan kızına ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet minibüse çarptı: Baba kız yaralandı - Son Dakika

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