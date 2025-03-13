Motosiklet Otomobile Çarptı, İki Kişi Yaralandı

Otomobile çarpan motosiklettekiler metrelerce uzağa fırladı: Gören oraya koştu

,- Kaza anı kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ara sokaktan caddeye dönüş yapmak isteyen otomobile, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerindeki 2 kişi metrelerce uzağa fırlayarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Korucuk Mahallesi Kerem Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. kontrolündeki 54 AKH 176 plakalı motosiklet 148. Sokak üzerinden caddeye çıkan S.Ç. kontrolündeki 55 AHU 486 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Y.E. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.A. yola savrularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sinyal vererek caddeye çıkmak isteyen otomobile, motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinden savrulan ve üzerinde koruyucu kıyafet ile kask bulunmadığı görülen iki gence ise çevredekilerin koşarak yardım ettiği anlar görülüyor.