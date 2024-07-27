Motosiklet otomobilin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Motosiklet otomobilin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı Feci kaza kamerada

Şanlıurfa'da otomobilin kavşaktan dönmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Şakir N. tarafından kullanılan otomobil, motosiklete çarptı ve motosiklet üzerinde bulunan Orhan Ay hayatını kaybetti, Gökhan A. ise yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır. Bölge halkı, kavşakta sürekli kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden önlem almasını istedi.

27.07.2024 22:44
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Motosiklet otomobilin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin kavşaktan dönmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Şakir N.'nin kullandığı 47 AAS 076 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet üzerinde bulunan Orhan Ay olay yerinde hayatını kaybederken amcasının oğlu Gökhan A. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Orhan Ay'ın cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kavşakta sürekli kazaların yaşandığını belirten bölge halkı, yetkililerin önlem almasını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet otomobilin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı Feci kaza kamerada - Son Dakika

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