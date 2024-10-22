Motosiklet Park Halindeki Araca Çarptı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Hamam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, U.E. idaresindeki 59 AKA 512 plakalı motosiklet, park halindeki bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü U.E, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Araçlarda da maddi hasar oluştu.

Emniyet Trafik ekipleri ise olay mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ