Motosiklet sürücüsü kaza sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü kaza sonucu hayatını kaybetti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle kaza yapan 17 yaşındaki Halil Mert Yüksel, yerde yatarken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.07.2024 11:02
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Motosikletle araca çarpıp yere düşen gence, yerde yatarken başka bir araç çarptı

Kaza içinde kaza yaşadı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza yaparak yaralanan ve yerde yattığı sırada başka bir aracın çarptığı 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Halil Mert Yüksel, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.50 sıralarında Beyrebucak Mahallesi Tosalak Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Halil Mert Yüksel (17), idaresindeki 07 BRF 250 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten asfalt zemine düşen Halil Mert Yüksel, ağır yaralandı. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kazadan sonra yerdeyken başka araç çarptı

Kazada yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Halil Mert Yüksel, kaza içinde kaza yaşadı. Aynı yönde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 07 HKA 64 plakalı hafif ticari araç, yerde yatan yaralıya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Burada kontrolden geçirilen Halil Mert Yüksel, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 17 yaşındaki Halil Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada olay yerinde bulunan 07 HKA 64 plakalı aracın sürücüsü M.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet sürücüsü kaza sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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