Motosiklet sürücüsüne çarptı, arkasına bakmadan böyle kaçtı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsüne çarptı, arkasına bakmadan böyle kaçtı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinde durmadan kaçtı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza anı polis tarafından inceleniyor.

11.06.2024 13:37
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Motosiklet sürücüsüne çarptı, arkasına bakmadan böyle kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, kaza yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay Serik ilçesi, Merkez mahallesi, Burmahancı Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan ve durmadan yoluna devam eden otomobil sürücüsünün bulunması için polis ekipleri, çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

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