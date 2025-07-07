Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, başka bir aracın kamerasına yakalandı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, motosiklet sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

Olay, Samsun- Sinop karayolu Yakakent ilçesi mevkisinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin üzerine yatarak ilerlemesi, trafikteki diğer araçların kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti. 55 plakalı motosikletin sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle para cezası uygulandı. - SAMSUN