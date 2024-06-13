Motosiklet sürücüsünün kural tanımadan otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsünün kural tanımadan otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Manavgat'ta 'DUR' tabelasını dikkate almayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar yaralıları güneşten korumak için plaj şemsiyesi ile siper oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

13.06.2024 02:26
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Motosiklet sürücüsünün kural tanımadan otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Yaralıları güneşten korumak için plaj şemsiyesi ile siper oldular

ANTALYA - Manavgat'ta 'DUR' tabelasını dikkate almayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar yaralıları güneşten korumak için plaj şemsiyesi ile siper oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batuhan Yılmaz'ın kullandığı 67 ADK 466 plakalı motosiklet, seyir halindeki Fatih Tay idaresinde ki 07 LNZ 23 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan yolcu Melisa Koyuncu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik tabelasını dikkate almamış

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Yılmaz ve Melisa Koyuncu'yu güneşten etkilenmemeleri için vatandaşlar plaj şemsiyesi ile gölge oluşturarak korumaya çalıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerini olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde aşırı hızlı olduğu gözlenen motosiklet sürücüsünün 'DUR' levhasını dikkate almayarak otomobile çarptığı, çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindekilerin etrafa savrulduğu kayıtlara girdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet sürücüsünün kural tanımadan otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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