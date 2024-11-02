Motosiklet traktöre çarptı: 1 ağır yaralı

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Motosiklet traktör römorkuna çarptı: 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, önünde seyir halinde olan traktörün römorkuna çarptıktan sonra savrularak karşı yönden gelmekte olan minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ü. idaresindeki 16 BIK 739 plakalı motosiklet Orhangazi'den Göl istikametine seyir halindeyken aynı yönde gitmekte olan M.K. idaresindeki 77 ABF 976 plakalı traktörün römorkuna çarpıktan sonra savruldu. Savrulan motosiklet karşı yönden gelmekte olan İ.K. yönetimindeki 16 BCU 031 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüse çarpan motosiklet yaklaşık 30 metre savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Ü., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Traktör sürücüsü olay yerinden kaçtı

Kaza sonrasında traktör sürücüsü traktörü yol kenarındaki bir işyerine bıraktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan traktör sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.