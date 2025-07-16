Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda motosikletin dönen zincirine elini kaptıran gencin parmağı koptu.
Olay Mahmudiye Mahallesi Selvi sokakta meydana geldi. Muhammed K.(14), motosikletin dönen zincirine elini kaptırdı. Sağ el baş parmağı kopan genç acılan içinde kaldı. Yaralı genç, kopan parmağıyla birlikte özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı parmağı dikilmek üzere ortopedi Servisine yatırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Motosiklet Zincirine Kapılan Genç Yaralandı - Son Dakika
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