Motosikletin Çarptığı Yaşlı Adam Güvenlik Kamerasında

Motosikletin çarptığı yaşlı adamın savrulduğu anlar kamerada
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama, motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama, seyir halinde ilerleyen motosiklet çarptı. Kazada; yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin yaşlı adama çarpma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma koşma anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 şahsa ilkyardım müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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