Motosikletle aracın önünü kesip sürücüyü vurdu - Son Dakika
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Motosikletle aracın önünü kesip sürücüyü vurdu

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Aksaray'da motosikletle bir otomobilin önünü keserek durduran 2 kişi sürücüye tabancayla ateş açarken sürücü omuzuna isabet eden kurşunla yaralandı.

26.08.2024 19:33
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Motosikletle aracın önünü kesip sürücüyü vurdu

AKSARAY - Aksaray'da motosikletle bir otomobilin önünü keserek durduran 2 kişi sürücüye tabancayla ateş açarken sürücü omuzuna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay Laleli Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Laleli Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden M.A.idaresindeki 16 FBD 32 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından motosikletle önü kesilerek durduruldu. Sürücü ne olduğunu anlamadan otomobile motosikletin yolcu konumundaki şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırı sonucu otomobil sürücüsü omzuna isabet eden kurşunla yaralanırken motosikletli 2 şüpheli hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Tabanca seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan şüphelilerin izini sürüyor.

Kaynak: İHA

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