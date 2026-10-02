Motosikletle kovalayıp çaldıkları Pamuk’u polis buldu

Motosikletle kovalayıp çaldıkları Pamuk’u polis bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde motosikletli kişilerce evin bahçesinden çalınan köpek bulunup sahibine teslim edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletli kişilerce evin bahçesinden çalınan köpek bulunup sahibine teslim edildi.
Olay, Kadirli Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 643 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, sokakta gördükleri 'Pamuk' isimli köpeği mahalle içerisinde dakikalarca kovaladı. Şahıslar, kaçıp yaşadığı evin bahçesine sığınan hayvanı çalarak götürdü.
Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından harekete geçen Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları hızlı çalışma sonucu Pamuk'u bularak sahibine teslim etti. Köpeğine yeniden kavuşan sahibi büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: İHA
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