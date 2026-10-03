Motosikletli, Eskişehir Odunpazarı\'nda otomobile yandan çarparak yaralandı

Eskişehir'de bir otomobile yandan çarpan motosikletin yaralanan sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.B.M. isimli şahsın idaresindeki 26 APE 211 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Ö.D. isimli şahsın idaresindeki 06 ABA 677 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.