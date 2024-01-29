Motosikletli sürücünün metrelerce sürüklendiği feci kaza kamerada

SAMSUN - Samsun'da otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü yerde sürüklenerek yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Yıldırım'ın kullandığı 80 LS 888 plakalı otomobil, Yusuf İlker Özdemiridaresindeki 55 ALN 717 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yerde metrelerce sürüklenerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yusuf İlker Özdemir'in çeşitli yerinden yaralandığı ve sol ayağının kırıldığı ortaya çıktı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.