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Motosikletli sürücünün metrelerce sürüklendiği feci kaza kamerada - Son Dakika
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Motosikletli sürücünün metrelerce sürüklendiği feci kaza kamerada

Samsun'da meydana gelen kaza, otomobilin çarptığı motosikletteki sürücünün yerde sürüklenerek yaralanmasıyla sonuçlandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı ve sol ayağının kırıldığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletli sürücünün metrelerce sürüklendiği feci kaza kamerada
29.01.2024 - 23:25,
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Motosikletli sürücünün metrelerce sürüklendiği feci kaza kamerada

SAMSUN - Samsun'da otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü yerde sürüklenerek yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Yıldırım'ın kullandığı 80 LS 888 plakalı otomobil, Yusuf İlker Özdemiridaresindeki 55 ALN 717 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yerde metrelerce sürüklenerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yusuf İlker Özdemir'in çeşitli yerinden yaralandığı ve sol ayağının kırıldığı ortaya çıktı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletli sürücünün metrelerce sürüklendiği feci kaza kamerada - Son Dakika


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