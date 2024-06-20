MSB, BALTOPS-24 Tatbikatına F-16 Uçakları ve Personel Gönderdi - Son Dakika
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MSB, BALTOPS-24 Tatbikatına F-16 Uçakları ve Personel Gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 adet F-16 uçak ile 41 personelin katıldığı BALTOPS-24 tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

20.06.2024 16:53
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen BALTOPS-24 tatbikatına, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 adet F-16 uçak ile 41 personelin katıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6-20 Haziran tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen BALTOPS-24 tatbikatına ilişkin, "Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan 3 adet F-16 uçağı ve 41 personelimiz katıldı. Tatbikatta dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 15 sorti uçuş icra edildi. ADEX görevleri kapsamında icra edilen tüm görevler başarı ile tamamlandı" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB, BALTOPS-24 Tatbikatına F-16 Uçakları ve Personel Gönderdi - Son Dakika

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