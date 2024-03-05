MSB, Hudut Kartallarıyla 4 Kişiyi Yakaladı: 1 FETÖ, 1 DEAŞ Üyesi - Son Dakika
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MSB, Hudut Kartallarıyla 4 Kişiyi Yakaladı: 1 FETÖ, 1 DEAŞ Üyesi

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

05.03.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, İran, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB, Hudut Kartallarıyla 4 Kişiyi Yakaladı: 1 FETÖ, 1 DEAŞ Üyesi - Son Dakika

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