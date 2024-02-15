MSB: Hudutlarımızda son bir haftada 253 kişi yakalandı, 8'i terör örgütü üyesi - Son Dakika
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MSB: Hudutlarımızda son bir haftada 253 kişi yakalandı, 8'i terör örgütü üyesi

MSB: Hudutlarımızda son bir haftada 253 kişi yakalandı, 8\'i terör örgütü üyesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 253 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 8'inin terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

15.02.2024 12:04  Güncelleme: 12:05
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MSB: "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 253 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 8'i terör örgütü mensubudur." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Hudutlarımızda son bir haftada 253 kişi yakalandı, 8'i terör örgütü üyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Hudutlarımızda son bir haftada 253 kişi yakalandı, 8'i terör örgütü üyesi - Son Dakika
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