 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSB kaynakları: "(Şehitlerin gizlendiği iddiası) İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba... - Son Dakika
Üye Girişi

MSB kaynakları: "(Şehitlerin gizlendiği iddiası) İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iletişimin hızlı ve kolay olduğu bir çağda şehitlerin gizlenmesinin mümkün olmadığını ve böyle bir çabanın olmadığını açıkladı. MSB yetkilileri, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını belirtti.

MSB kaynakları: "(Şehitlerin gizlendiği iddiası) İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba...
28.12.2023 - 13:02,
Abone Ol

MSB kaynakları: "(Şehitlerin gizlendiği iddiası) İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB kaynakları: '(Şehitlerin gizlendiği iddiası) İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba... - Son Dakika


13:49
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:38
12 askerimizi şehit olduğu saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Yaralı komutanımız çatışmaya devam etti 12 askerimizi şehit olduğu saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Yaralı komutanımız çatışmaya devam etti
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor

Son Dakika
13:49 Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:38 12 askerimizi şehit olduğu saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Yaralı komutanımız çatışmaya devam etti
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 14:00:56. #1.12#
SON DAKİKA: MSB kaynakları: "(Şehitlerin gizlendiği iddiası) İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement