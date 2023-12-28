13:38 •
12 askerimizi şehit olduğu saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Yaralı komutanımız çatışmaya devam etti•
12:39 • •
MSB kaynakları: "(Şehitlerin gizlendiği iddiası) İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB kaynakları: '(Şehitlerin gizlendiği iddiası) İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba... - Son Dakika