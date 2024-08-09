MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, terör örgütüne ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.
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9.08.2024 23:18:43. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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