MSB: "Son bir hafta içerisinde, 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 531 şahıs yakalanmıştır."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 531 şahsın yakalandığını açıkladı. Terörle mücadele çalışmalarının sürekliliği vurgulanırken, güvenlik güçlerinin kararlılıkla operasyona devam edeceği belirtildi. Bu gelişmeler, ülke güvenliğini artırmaya yönelik alınan tedbirler çerçevesinde değerlendirilmektedir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
6.09.2024 07:03:27. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: "Son bir hafta içerisinde, 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 531 şahıs yakalanmıştır." - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?