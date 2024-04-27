MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ankara, terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.
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27.04.2024 12:51:51. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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