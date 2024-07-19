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MSB: "Terör örgütü PKK mensubu 15 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Teröristler için kaçacak yerin olmadığı da belirtilirken, Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğuna da dikkat çekildi.