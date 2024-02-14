MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'de 3 PKK/YPG\'li teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

14.02.2024 10:42
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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/ YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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