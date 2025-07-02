Muavinin Cesur Hamlesi Facianın Eşiğinden Döndürdü

Antalya- Ankara seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförünün direksiyon başında bayıldığını gören muavin yaptığı müdahale ile aracı durdurarak büyük facianın yaşanmasını engelledi. Hızlı karar vererek direksiyona atılan genç muavin o anları anlattı.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Antalya-Ankara seferini yapan özel bir firmaya ait 06 EHP 14 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü Hasan A. Ankara'nın Polatlı ilçesi çıkışında sabaha karşı 05.00 sıralarında direksiyon başında rahatsızlandı. Yolcu dolu otobüs sürücüsünün bayıldığını gören muavin Ozan Ceylan, cesurca bir kararla hemen direksiyona atılarak aracın kontrolden çıkmasını engelledi. Dörtlüleri yakan Ceylan otobüsü yavaşlatarak yol kenarına çekti. O sırada arkadan gelmekte olan başka bir firmaya ait otobüs bir aksilik olduğunu düşünerek yardım için durdu.

Şoför direksiyon başında bayıldı

Arkadan gelen otobüste bulunan ve doktor olan bir yolcu tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yolcuların büyük panik yaşadığı ve muavinin ani refleksi ile facianın eşiğinden dönüldüğü olay sonrası otobüs yedek şoför ile yoluna devam etti. Hızlı karar vererek cesurca hareketi ile yolcuların tekdirini alan otobüs muavini Ozan Ceylan yaşanan o panik ve korku dolu anları anlattı. Direksiyon başında sürücünün tansiyonunu düştüğünü ve baygınlık geçirdiğini belirten Ceylan, "Birkaç gün önce Antalya-Ankara seferimizde Polatlı'yı geçtikten sonra sabah 05 sıralarında gerçekleşti. Direksiyon başındaki kaptanımızın tansiyonu düştü. Göz kararması oldu, kısa bir baygınlık geçirdi" dedi.

Muavinin cesur hamlesi kazayı önledi

Otobüs şoförünün baygınlık geçirdiğini gören yolcuların büyük panik yaşadığını ancak soğukkanlılığını koruyarak direksiyonun hakimiyetini aldığını belirten Ceylan, "Baygınlık geçirince yolcular bir anda panik olup bağırmaya başladı. Host koltuğunda oturuyordum bende, durumu fark eder etmez hemen direksiyona atladım. Ayakta direksiyonu tutarak aracı kontrol altına almaya başladım. Aracın hızı 110 civarındaydı, dörtlüleri yakıp frene basmaya başladım. Dörtlüleri yakıp yolun kenara yanaşınca başka firmanın araçları yardım amaçlı durdu. Yolcular sürekli bağırdığı, ayaklandığı için bizde biraz panik olduk ama soğukkanlılığımızı yine koruduk. Durduktan sonra duran otobüsteki yolculardan birisi doktor çıktı. İlk yardımda bulundu müdahale etti. Kendine getirerek kaptanımızı yataklığa koyduk. Yedek kaptanımızla devam ederek seferimizi tamamladık. Şu anda kaptanımızın sağlık durumu gayet iyi, izinde. İzin bitimi tekrar işe başlayacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA