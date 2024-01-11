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Muayenede taşkınlık yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Muayenede taşkınlık yapan şahıs gözaltına alındı

Karabük'te muayenede taşkınlık yapıp hastaneyi birbirine katan Serkan M., gözaltına alındı. Serkan M., vücudundaki bıçakla oluşan kesik nedeniyle pansuman tedavisi gördükten sonra ortopedi doktoruna yatırılma talebini kabul ettiremeyince tartışma çıktı. Polis ekipleri tarafından kelepçelenen Serkan M., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Muayenede taşkınlık yapan şahıs gözaltına alındı
11.01.2024 - 20:19,
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Muayenede taşkınlık yapan şahıs gözaltına alındı

KARABÜK - Karabük'te muayenede taşkınlık yapıp hastaneyi birbirine katan Serkan M., gözaltına alındı.

Olay, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre muayenede taşkınlık yapıp hastaneyi birbirine katan Serkan M., vücudundaki bıçakla oluşan kesik nedeniyle gördüğü pansuman tedavisinin ardından ortopedi doktoruna gitti. Kendisini hastaneye yatırmasını istediği doktora isteğini kabul ettiremeyen Serkan M. kapısını yumrukladığı doktorla tartışmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kelepçelediği şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Serkan M., 19 Haziran 2023 tarihinde de kelepçelenerek hastaneye götürülmediği takdirde çıktığı ağaçtan atlayarak intihar edeceğini söylemişti. Bir süre sonra ikna edilen Serkan M., kelepçelenerek hastaneye sonra da ifadesi için polis merkezine götürülmüştü.

Kaynak: İHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Hastane, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muayenede taşkınlık yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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