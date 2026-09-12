Mudanya'da alkollü sürücünün karşı şeride geçtiği iddia edilen kazada karı koca ağır yaralandı - Son Dakika
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Mudanya'da alkollü sürücünün karşı şeride geçtiği iddia edilen kazada karı koca ağır yaralandı

Mudanya\'da alkollü sürücünün karşı şeride geçtiği iddia edilen kazada karı koca ağır yaralandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün karşı şeride geçmesi üzerine meydana gelen kazada, motosiklette bulunan karı koca 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün karşı şeride geçmesi üzerine meydana gelen kazada, motosiklette bulunan ve karı koca 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde, mezarlık önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu düşünülen sürücünün karşı şeride girmesi üzerine, karşı yönden gelen araç sürücüsü korna çalarak uyarıda bulundu. Bunun üzerine motosiklet sürücüsünün yeniden kendi şeridine yöneldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği öne sürüldü.

Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrulurken, motosikletin yaklaşık 40-50 metre sürüklendiği belirtildi.

Kazada, motosiklette bulunan ve karı koca olan 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan trafik polisleri, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması için çalışma yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Mudanya, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da alkollü sürücünün karşı şeride geçtiği iddia edilen kazada karı koca ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da alkollü sürücünün karşı şeride geçtiği iddia edilen kazada karı koca ağır yaralandı - Son Dakika
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