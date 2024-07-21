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Mudanya'da arızalanan yat karaya oturdu

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde motoru arızalanan yat karaya oturdu.

Mudanya açıklarında ilerleyen yatın motoru, şiddetli dalganın vurmasıyla arızalandı. Bir süre sahile doğru seyreden yat, motor kısmında bulunan alanın kırılmasıyla makina dairesinden hızla su almaya başladı. Karaya oturan yatı vatandaşlar kendi imkanlarıyla sudan çıkarırken, bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.