Mudanya'da Denize Kanalizasyon Suyu Aktı - Son Dakika
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Mudanya'da Denize Kanalizasyon Suyu Aktı

Mudanya\'da Denize Kanalizasyon Suyu Aktı
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Mudanya'da denize yapılan kanalizasyon deşarjı, yüzenleri paniğe sürükledi; sağlık endişesi yarattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize kanalizasyon atık suyunun boşaltıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O sırada denizde yüzen vatandaşlar ise duruma tepki göstererek sudan çıkmak zorunda kaldı.

Olay, Mudanya sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, denize doğrudan kanalizasyon atık suyu deşarj edildi. Denizin renginin değiştiği ve suyun bulanıklaştığı görülen anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, atık suyun denize aktığı sırada bölgede yüzen vatandaşların hayret yaşadığı, kirliliği fark eden bazı kişilerin ise sağlık endişesiyle denizden çıktığı görüldü. Sahilde bulunan vatandaşlar, özellikle yaz sezonunda yaşanan bu tür görüntülerin hem çevre hem de halk sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Öte yandan, olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da Denize Kanalizasyon Suyu Aktı - Son Dakika

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