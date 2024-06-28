3.Sayfa

"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

Mudanya'da denizinde erkek cesedi bulundu

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde hareketsiz duran bir şahsın ihbarını alan deniz polisi, yaptıkları çalışma sonrası denizden erkek cesedi çıkardı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Burulaş Yat Limanı'nda çalışan bir güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde kıyıya yaklaşık 25 metre uzaklıkta deniz yüzeyinde bir şahsın olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası harekete geçen deniz polisi, deniz yüzeyindeki şahsın 65-70 yaşlarında 1.75 boylarında olduğunu tespit etti. Ceset, deniz polisleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, şahsın kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.