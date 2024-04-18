Mudanya'da İDO VE BUDO çıkışında izinsiz yolcu taşımacılığına ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mudanya'da İDO VE BUDO çıkışında izinsiz yolcu taşımacılığına ceza

Mudanya\'da İDO VE BUDO çıkışında izinsiz yolcu taşımacılığına ceza

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri ile Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekipleri, İDO ve BUDO çıkışında ortak bir uygulama gerçekleştirerek izinsiz yolcu taşımacılığı yapan bir araca 25 bin lira idari para cezası kesti. Devam edecek olan denetimlerle birlikte 5 araç kontrol edildi ve gerekli işlemler uygulandı. Yetkililer, halkın güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması açısından denetimlere devam edileceğini vurguladı.

18.04.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da İDO VE BUDO çıkışında gerçekleşen ortak denetimde izinsiz yolcu taşımacılığı yapanlara ceza kesildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri ile Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekipleri, İDO ve BUDO çıkışında ortak bir uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, izinsiz yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen bir aracın sürücüsüne 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Devam edecek olan uygulamalarda 5 araç kontrol edildi ve bu kontroller sonucunda bir araca gerekli işlemler uygulandı.

Yetkililer, bu tür denetimlerin halkın güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak denetimlere devam edileceğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Mudanya, Ulaşım, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da İDO VE BUDO çıkışında izinsiz yolcu taşımacılığına ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
13:23 Ağrı’da infial yaratan görüntü İmam çocukları tekme tokat dövdü Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:21:50. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya'da İDO VE BUDO çıkışında izinsiz yolcu taşımacılığına ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement