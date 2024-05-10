Mudanya'da Sardunya Sitesi'nde tahliye krizi yaşandı - Son Dakika
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Mudanya'da Sardunya Sitesi'nde tahliye krizi yaşandı

Mudanya\'da Sardunya Sitesi\'nde tahliye krizi yaşandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Sardunya Sitesi'nde A ve B bloklarının dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye kararı çıkarıldı. Ancak 9 aile binadan ayrılmamak için direndi ve elektriğin kesilmesine engel oldu.

10.05.2024 09:33  Güncelleme: 09:38
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi'nde bulunan Sardunya Sitesi B blok kolonları dayanıksız olduğu için boşaltılmış, 3 ay sonra yıkılmıştı. Aynı sebeplerden dolayı sitedeki A blok için de yıkım kararı verildi. Elektriği kesmek ve binayı tahliye etmek isteyen görevliler binayı terk etmek istemeyen site sakini 9 aile ile karşı karşıya kaldı.

Mudanya'da Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerinde bulunan Sardunya Sitesi A Blok kolonları dayanıksız olduğu gerekçesi ile tahliye edilmiş, ardından yıkılmıştı. Aynı gerekçe ile 21 daire bulunan B blok için de tahliye kararı çıkarıldı. Bloktan çoğu kişi tahliye kararına uysa da 9 aile binadan ayrılmamak için direndi. Tahliye için siteye gelen Mudanya Belediyesi ekipleri kararı uygulamak için binanın elektriğini kesme girişiminde bulundu. 9 daire sakini buzdolaplarındaki yiyeceklerin bozulacağını gerekçe göstererek elektriğin kesilmesine engel oldu.

Yeni bir ev bulamayacaklarını ifade eden bina sakinleri, Mudanya Belediyesi'nin yardımıyla güçlendirilip binanın sağlamlaştırabileceğini söyleyerek isteklerini dile getirdi. Belediye ekipleri tahliye çalışmalarına ara verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Sardunya Sitesi'nde tahliye krizi yaşandı - Son Dakika

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