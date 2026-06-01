Mudanya'da Sokak Köpekleri Tavukları Telef Etti
01.06.2026 21:10
Mudanya'da sokak köpekleri, bir kümeste 30 tavuk telef etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı kümeste yaklaşık 30 tavuk telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede sürü halinde dolaşan 3 sokak köpeği, müstakil bahçeli bir evin bahçesinde bulunan kümese girerek tavuklara saldırdı. Yaklaşık 40 dakika boyunca kümeste kalan köpekler, çok sayıda tavuğu telef etti. Saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşanan olayda kümeste bulunan yaklaşık 30 tavuk telef olurken, yalnızca 2 tavuğun canlı kaldığı öğrenildi. Olay sırasında tatilde olduğu belirtilen kümes sahibinin, yaşananları dönüşünden 2 gün sonra öğrendiği belirtildi. Olay günü ise komşuların köpekleri fark ederek müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, aynı köpeklerin daha sonra yan komşunun kümesine de saldırdığı, burada da 3 tavuğun telef olduğu bildirildi. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle köpeklerin bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından konuşan kümes sahibi, maddi kaybın yanı sıra çocukların güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirterek, "Emek vererek büyüttüğümüz tavuklarımız telef oldu. Asıl endişemiz ise bu köpeklerin yarın çocuklara zarar verme ihtimali. Bahçelere rahatlıkla girebiliyorlar. Evde 6 yaşında, komşumuzda ise 4 yaşında çocuk var. Çocuklarımızın güvenliği konusunda endişeliyiz" dedi.

Mahalle sakinleri ise bölgede sokak köpeklerinin sıkça görüldüğünü belirterek, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

