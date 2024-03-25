Mudurnu-Bolu yolunda can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Mudurnu-Bolu yolunda can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı

Mudurnu-Bolu yolunda can pazarı: 2\'si ağır 3 yaralı

Bolu'da kontrolden çıkarak ters dönen otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Mudurnu-Bolu kara yolunda meydana gelen kaza sonucunda araçta bulunan sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

25.03.2024 19:55  Güncelleme: 19:57
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Mudurnu- Bolu yolunda can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü

BOLU - Bolu'da kontrolden çıkarak ters dönen otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Bolu kara yolunda Feruz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Bekir Uğur yönetimindeki 14 ER 655 plakalı otomobil, yağışlı havada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Feruz köyü mevkiinde şarampole uçtu. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan sürücü, araçta yolcu konumunda bulunan Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen 3 yaralıdan Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu-Bolu yolunda can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

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