Mudurnu'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Mudurnu'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

Mudurnu\'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

Mudurnu'daki bir iş yerinde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

19.03.2025 10:41
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iş yerindeki baca yangını büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirine bitişik haldeki dükkanlardan birinin bacasında yangın çıktı. Dükkandan çıkan yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla baca yangınına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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