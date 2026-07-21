Mudurnu'da Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mudurnu'da Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı

Mudurnu\'da Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı
21.07.2026 10:29
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Mudurnu ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki kamyonda 2 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen saman yüklü kamyondaki balyalar yola saçıldı.

Kaza, Mudurnu-Taşkesti kara yolunun Koğucak köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı yönünden Mudurnu istikametine giden E.E. yönetimindeki 11 TD 182 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 06 BCC 21 plakalı saman yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle saman yüklü kamyon devrildi, diğer kamyon ise yaklaşık 80 metre ileride durabildi. Kazada saman yüklü kamyonda yolcu olarak bulunan R.Y. ile diğer kamyonun sürücüsü E.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yola saçılan saman balyaları nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kamyonun ve saman balyalarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mudurnu'da Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika

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