Mudurnu\'da Tavuk Kümesinde Yangın

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tavuk kümesinin bakıcı evi alevlere teslim oldu.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Sarpıncık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Cengiz'e ait faal durumda olmayan tavuk kümesinin bitişiğindeki bakıcı evinde yangın başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tek katlı evi sardı. Yangını fark eden köydeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle tek katlı bakıcı evi, küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU