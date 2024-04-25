Mudurnu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Mudurnu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Mudurnu\'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Mudurnu-Akyazı kara yolunda Göynük ilçesi kavşağında meydana geldi. Tırın sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra yardım istedi ve oto kurtarıcı ile kurtarıldı.

25.04.2024 22:59  Güncelleme: 23:01
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Mudurnu- Akyazı kara yolunda Göynük ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AAF 414 plakalı tır, Göynük kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım isteyen tır şoförü, kaza yerine çağrılan oto kurtarıcı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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