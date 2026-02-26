Mudurnu\'da Yoğun Kar Yağışı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde lapa lapa kar yağışı etkili oldu. Bölgede adeta göz gözü görmedi.

Mudurnu'da etkili olan kar yağışıyla birlikte köy ve çevresindeki tarım arazileri ile ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının şiddetiyle bölgede adeta göz gözü görmedi. Yağışın zaman zaman etkisini artırdığı bölgede, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, ilçede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - BOLU